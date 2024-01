As: “Zidane sogna la nazionale francese, nessuna fretta di tornare in panchina”

Prosegue il mistero intorno al futuro da allenatore di Zinedine Zidane, ormai fermo ai box dall’estate del 2021. Stando a quanto riportato dalla testata spagnola “As”, l’ex tecnico del Real Madrid ha come sogno nel cassetto quello di allenare la nazionale francese. Sulla panchina dei Bleus però siede saldamente Didier Deschamps, il cui contratto scade addirittura nel 2026 dopo i Mondiali. Solo un fallimento epocale a Euro 2024 potrebbe provocare una rivoluzione in seno alla nazionale che “Zizou” da calciatore ha trascinato sul tetto del Mondo e d’Europa.

A quanto pare Zidane non ha alcuna fretta di tornare ad allenare e sarebbe disposto a farlo solo nel contesto giusto, con pieni poteri operativi nelle sue mani. In questa chiave vanno letti i rifiuti alle offerte di Psg e Manchester United, oltre a quelli alle nazionali di Brasile, Stati Uniti e Algeria. Unico punto interrogativo riguarda la Juventus, per la quale il francese ha sempre avuto un debole. Al momento puro fanta-mercato, ma un eventuale addio di Allegri a fine stagione potrebbe aprire scenari inattesi.