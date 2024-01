Fiorentina-Inter, Italiano: “Franchi sold out? Serve l’aiuto di tutti per fare l’impresa”

“Siamo alla vigilia di una partita importante, si riparte in campionato e lo facciamo con la consapevolezza della difficoltà di questo impegno, contro una squadra che sta bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato per alcuni giorni, cercando di approfondire tutti i nostri principi e lavorando su quanto di utile si può proporre per mettere in difficoltà l’Inter”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro gli uomini di Simone Inzaghi al Franchi. La ferita del 3-0 inflitto dal Napoli nella semifinale di Supercoppa è ormai alle spalle: “Non nascondiamo il fatto di essere delusi da quello che potevamo ottenere, anche se la squadra ha fatto quel che doveva fare – spiega ai canali del club -. Il risultato è stato bugiardo, ma l’abbiamo archiviato, è stata un’esperienza per tutti e dobbiamo proiettarci in campionato con la voglia e la rabbia di intraprendere un cammino importante”. Fare punti contro l’Inter darebbe altra autostima alla luce di una classifica che vede la Fiorentina nei piani alti: “Siamo contenti del percorso fatto. Ma bisogna ancora continuare a spingere, il girone di ritorno è un campionato diverso, bisognerà affrontare tutte le partite con grande determinazione. Dobbiamo provare a confermarci su questi livelli”. Il Franchi è interamente sold out: “Quando lo stadio si accende e inizia a trascinarci, siamo capaci di esprimerci in maniera esaltante. Anche nei momenti di difficoltà, il pubblico ci darà una mano. Serve l’aiuto di tutti per fare l’impresa contro questa corazzata”, conclude Italiano.