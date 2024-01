Binaghi su Sinner: “Tutta Italia è con lui, momento storico per il nostro sport”

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha parlato a La Gazzetta dello Sport da Melbourne, alla vigilia della finale Slam che vedrà Sinner sfidare Medvedev alle 9.30 di domani mattina. “Stiamo vivendo un momento tennisticamente storico. Sinner è un giocatore che potrà vincere tanti Slam nei prossimi dieci anni. Domani potrebbe essere il giorno della svolta. In questo momento è lo sportivo più popolare del nostro Paese. E’ un ragazzo che ha grande impatto sociale, culturale ed economico. Una cosa che fuori dal calcio non si era mai vista. Sta crescendo tantissimo e sta aiutando anche il movimento in generale. Milioni di persone non hanno dormito per guardare le sue partite qui in Australia. Sin dalle prime partite nel circuito Atp ha fatto scelte mirate alla sua crescita fisica e personale. Il risultato è una finale Slam a 22 anni. Ho incontrato Vagnozzi e Cahill dopo la partita con Djokovic – conclude Binaghi – ed erano estremamente sereni e tranquilli. Sono consapevoli del lavoro che stanno facendo e sanno che il percorso di Sinner è appena iniziato. Indipendentemente dal risultato di domani”.