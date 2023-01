Atp Adelaide 2023, entusiasmo per Djokovic: perde in doppio ma l’accoglienza è calorosa

di Mattia Zucchiatti 26

Dalla telenovela dello scorso anno con tanto di espulsione al caloroso benvenuto di inizio 2023. Il serbo Novak Djokovic ha ricevuto l’accoglienza delle grandi occasioni al torneo di Adelaide di tennis, in quello che è il primo incontro ufficiale in Australia dalla vicenda dello scorso anno legata al suo status di non vaccinato contro il Covid-19. Djokovic ha esordito nel torneo di doppio al fianco del canadese Vasek Pospisil: i due hanno perso in 3 set contro gli specialisti Tomislav Brkic (Bosnia) e Gonzalo Escobar (Ecuador).

Applausi, incoraggiamenti a ritmo di “Novak, Novak”, poi sessioni di selfie e autografi. Tanti i connazionali, come testimoniavano le bandiere serbe sugli spalti, ma l’entusiasmo per il 35enne ex numero 1 del mondo è sembrato estendersi anche ai locali. Al proprio arrivo nel Paese la scorsa settimana, ‘Nole’ ha ammesso che non avrebbe mai dimenticato questa disavventura, ma ha detto di voler “andare avanti”. Il serbo farà il suo debutto nel singolare domani ad Adelaide contro il francese Constant Lestienne.