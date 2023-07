Arsenal, ecco Jurrien Timber dall’Ajax: ufficiale l’acquisto del difensore olandese

Nuovo acquisto in casa Arsenal. Il club londinese ha, infatti, ufficializzato l’arrivo dall’Ajax di Jurrien Timber, che ha firmato un contratto a lungo termine con i Gunners. Il difensore si trasferisce in Inghilterra per una cifra di circa 40 milioni di euro più 5 di bonus ed indosserà la maglia numero 12.

Il direttore sportivo dell’Arsenal, Edu, si è detto soddisfatto dell’operazione: “Siamo molto felici di portare Timber all’Arsenal. È un giocatore che seguivamo da molto tempo”. Anche il tecnico Mikel Arteta è felice: “È un giovane difensore versatile, che si adatterà al nostro sistema e fornirà alla nostra squadra ulteriore qualità. Non vediamo l’ora di accoglierlo in squadra”.