Fiorentina, Terracciano: “Mi sento a casa. Vogliamo puntare in alto”

Direttamente dal Viola Park sono arrivate le parole di Pietro Terracciano che ha speso solo parole d’amore per la Fiorentina. L’estremo difensore della Viola, infatti, ha sottolineato tutto il suo piacere e la sua grande volontà di proseguire la sua avventura a Firenze.

Le parole di Terracciano: “La Fiorentina è come se fosse la mia seconda casa, sto benissimo qui, è sempre stato un crescendo, sono felice del percorso che stiamo facendo, e come ogni anno dobbiamo cercare di alzare l’asticella sia persona. Sono contento di essere tornato, di essere al Viola Park, è stata un’emozione per tutti noi. Avevamo visto il cantiere, sapevamo che questo centro sportivo sarebbe stato una cosa mai vista, e così è. E’ uno spettacolo allenarsi qui, c’è tutto quello che ci occorre“.

Sulla stagione appena passata: “E’ stata una stagione lunga, di crescita per tutti noi, compreso me, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa un trofeo pero’ abbiamo fatto il massimo. Dobbiamo essere fieri. Il percorso in Conference League e Coppa Italia ci ha dato grosse emozioni, un ricordo che rimarrà indelebile anche per quanti tifosi ci hanno sempre seguito“.

Sul preparatore Marco Savorani, ha sottolineato: “E‘ un piacere allenarsi con lui, era famoso prima ancora di conoscerlo. Ci siamo messi subito a disposizione e anche lui si è calato benissimo nella realtà. I primi giorni sono di approccio, servono a capire le sue richieste“.