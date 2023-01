Arsenal, Arteta: “Strano lottare per la vittoria con Guardiola”

“Sicuramente è una sensazione strana e avrei preferito lottare contro altri allenatori perché desidero sempre il meglio per lui”. Queste le parole dell’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, in conferenza stampa a due giorni dal match di quarto turno di Fa Cup contro il Manchester City del suo amico Guardiola. L’attuale tecnico dei gunners è stato il secondo al City del catalano per tanti anni, poi ha cominciato a camminare da solo e adesso è in testa alla classifica della Premier League con una squadra giovane, che gioca un ottimo calcio e che ha 5 punti in più e una partita in meno rispetto a De Bruyne e compagni. Una sfida particolare anche per Zinchenko, nazionale ucraino che Arteta ha voluto all’Arsenal comprandolo proprio dal City di Guardiola. “Un giocatore eccellente che ha tutto quello che chiediamo a un esterno sinistro, è attento nella fase difensiva, bravo a spingere, ha grande intensità ed esperienza”. Arsenal in rampa di lancio e molto attivo anche sul mercato come dimostrano gli acquisti di Trossard, dal Brighton di De Zerbi, e di Kiwior, dallo Spezia.

“Trossard è un giocatore che ha grande voglia di far bene, ci serviva uno con le sue caratteristiche in organico. Kiwior, invece, ci dà più possibilità di scelta al centro della difesa. Avevamo soltanto tre centrali, pochi per affrontare tutti gli impegni della stagione. Mercato chiuso? Vedremo, se ci saranno altre occasioni ci penseremo, ha detto Arteta commentando i rinforzi del mercato invernale.