Presentazioni F1 2023, quando verranno svelate le nuove macchine? Ecco tutte le date

Mancano meno di due mesi al via del nuovo Mondiale 2023 di F1, ma la stagione di fatto inizierà fra pochi giorni, quando tutti i team andranno a svelare le nuove macchine per questa stagione carica di attese e aspettative. Ma quando verranno svelate? Ecco tutte le date, che finalmente sono ufficiali per quanto riguarda tutte e dieci le scuderie del Circus. Ad aprire le danze sarà la Haas, in una data insolita perché molto prematura, vale a dire il 31 gennaio.

Sarà poi la volta della Red Bull detentrice del titolo piloti e costruttori, il 3 febbraio, quindi il 6 febbraio tocca alla Williams e il 7 febbraio all’Alfa Romeo. L’AlphaTauri toglierà il velo l’11 febbraio, sia Aston Martin che Alpine hanno scelto il 13 febbraio, mentre sarà un San Valentino d’amore per il Cavallino, visto che quello è il giorno della presentazione della Ferrari. La Mercedes il giorno dopo, il 15 febbraio, chiude il programma l’Alpine il 16 febbraio. Di seguito ecco il comodo riepilogo.

Martedì 31 gennaio 2023

HAAS

Venerdì 3 febbraio 2023

RED BULL

Lunedì 6 febbraio 2023

WILLIAMS

Martedì 7 febbraio 2023

ALFA ROMEO

Sabato 11 febbraio 2023

ALPHATAURI

Lunedì 13 febbraio 2023

ASTON MARTIN

MCLAREN

Martedì 14 febbraio 2023

FERRARI

Mercoledì 15 febbraio 2023

MERCEDES

Giovedì 16 febbraio 2023

ALPINE