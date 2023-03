Arsenal, Arteta: “Sono orgoglioso dei miei calciatori, non hanno mai mollato”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, dopo la sofferta vittoria per 3-2 ottenuta contro il Bournemouth nella ventiseiesima giornata di Premier League 2022/2023, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “E’ stata una partita folle, sono davvero contento. La vittoria è arrivata è arrivato in maniera speciale, all’ultimo secondo. Sono molto orgoglioso dei miei calciatori perché non hanno mai mollato. Condividere questi grandi momenti con la tua gente è la cosa più bella che ci sia. Sono tre punti pesanti e vincere tre gare nell’arco di una settimana è stato importante. Il nostro obiettivo è rimanere in testa alla classifica per più tempo possibile. E’ ancora molto lunga, ma allo stesso tempo sarà bellissimo”.