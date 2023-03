F1 GP Bahrain 2023, Russell: “Le Red Bull sono troppo avanti per tutti”

Il pilota della Mercedes, George Russell, ha parlato dopo il sesto posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di F1 del Bahrain 2023. Ecco le sue parole: “La giornata di venerdì era stata abbastanza scioccante per noi perché non avevamo capito il motivo di questo calo di prestazione. Abbiamo apportato delle modifiche e oggi è andata meglio delle nostre aspettative. Ci aspettiamo di essere intorno a 4 o 5 decimi da Red Bull e non un secondo come ieri“.

E ancora: “L’anno scorso abbiamo passato tre quarti della stagione a risolvere problemi, ora mi diverto a guidare quest’auto. Sembra una buona macchina e ci possiamo concentrare sull’aggiunta di carico aerodinamico. Ci sono segnali positivi, ma dobbiamo ancora migliorare. In gara penso che possiamo lottare per il podio. Negli ultimi anni Ferrari è sempre andata meglio in qualifica e in gara ha fatto più fatica. Sono felice di non essere così in ritardo rispetto a loro. La sorpresa principale è Fernando Alonso, anche lui lotterà con noi dietro alla Red Bull. Le Red Bull sono troppo avanti per tutti“.