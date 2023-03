Fiorentina-Milan, record di spettatori nell’era Commisso: oltre 40mila tifosi al Franchi

E’ record di spettatori nell’era Rocco Commisso allo stadio Artemio Franchi. Stando a quanto riportato da ‘Firenzeviola.it’, infatti, ci saranno oltre 40.000 sostenitori viola ad incitare la formazione di Vincenzo Italiano nel match contro il Milan, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per la precisione saranno 40.273 i tifosi gigliati presenti sugli spalti, anche se ci saranno tanti tifosi rossoneri in settori diversi da quello dedicato agli ospiti. Il miglior modo per prepararsi ad una partita che, oltre ad avere un grande valore sul campo, permetterà di ricordare Davide Astori a cinque anni esatti dalla sua scomparsa.