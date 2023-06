Arsenal, Arteta: “La prossima Premier sarà la più difficile della storia. Il PSG? Qui mi sento amato”

“Se è possibile vincere la prossima Premier League? Questa è la nostra ambizione”. Sono le parole del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, in una lunga intervista concessa a Marca. Titolo che quest’ann gli è sfuggito negli ultimi due mesi dopo un’incredibile stagione: “Conosciamo le difficoltà – sottolinea l’allenatore basco – E’ il miglior torneo del mondo e la prossima stagione sarà il campionato più difficile nella storia della Premier. Perché? L’anno scorso lo era già. Sono qui da 22 anni e non ho mai visto un livello competitivo del genere. Tanta qualità, organizzazione, risorse, allenatori così bravi… E ora sono arrivati Pochettino e Iraola. Il livello è questo e per vincere la Premier devi essere il migliore”. Rumors di mercato hanno parlato di un interessamento del Psg per Arteta: “Posso solo dire che sono felice all’Arsenal. Mi sento amato, apprezzato dai nostri proprietari, Stan e Josh (i due Kroenke, ndr), e ho molto da fare qui in questo club. Sono felice e tremendamente grato di essere all’Arsenal”, ha chiosato.