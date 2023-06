Calciomercato, Marca: Hakimi nel mirino del Manchester City

Il Manchester City ha messo gli occhi su Achraf Hakimi. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui i Citizens sarebbero pronti a fare un tentativo per l’ex calciatore dell’Inter, attualmente in forza al Psg. Non sarà in alcun caso una trattativa semplice, considerato che il marocchino ha un contratto in scadenza nel 2026, ma la squadra di Guardiola potrebbe sfruttare a suo vantaggio un Hakimi non troppo contento a Parigi e magari intenzionato a voler cambiare aria.