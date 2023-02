Running, nasce in Sicilia il Challenge Val di Noto Run 2023

Una sorta di mini-campionato regionale di Ultra Maratona; così potrebbe forse essere definito il Challenge Val di Noto Run 2023, che si svolgerà nel corso di quest’anno in Sicilia, grazie all’organizzazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Palombella Running Quattro gli eventi in calendario, ciascuno dei quali darà diritto ad un punteggio in base al posizionamento nella classifica generale, in cui si potrà entrare prendendo parte al almeno tre delle manifestazioni previste.

Il Challenge avrà inizio il 22 aprile con la 6 Ore della Città di Avola e proseguirà il 22 luglio con La Velodromica, altra prova di 6h che andrà in scena a Noto, nel velodromo intitolato a Paolo Pilone. L’appuntamento più impegnativo è previsto invece il 21 ottobre con la Hybra Major 100, competizione sulla distanza di 100km, giunta alla sua terza edizione e che può vantare nel suo albo d’oro un nome del calibro di Paolo Bravi, più volte membro e capitano della squadra azzurra della 100km agli Europei ed ai Mondiali.

Tradizionalmente in calendario a luglio, la Hybla Major 100, valida quest’anno anche come prova unica di campionato italiano ACSI, cambierà dunque collocazione temporale e si svolgerà un nuovo percorso. La partenza sarà infatti collocata nel comune di Vizzini, paese natale dello scrittore Giovanni Verga e sede di alcuni dei suoi racconti. I concorrenti transiteranno quindi nel centro abitato di Noto, capitale del Barocco Siciliano, proprio nei pressi della famosissima Cattedrale. L’arrivo sarà situato invece, come da tradizione ad Avola, in piazza Umberto I. Il Challenge si concluderà, infine, a dicembre, il giorno 17, con la quarta ed ultima prova, la Timpa Ca Tona, una gara di 15km dalla rotonda sul mare di Avola con arrivo ai Laghetti del Cavagrande.

Queste le parole di Davide Fusca, presidente della società organizzatrice, a Sportace: “Il challenge rappresenta uno sforzo organizzativo importante che ha l’obiettivo di portare il maggior numero di persone possibile a correre lungo le nostre strade. Viviamo in una Regione bellissima, la Hybla Major 100 già nelle scorse edizioni ha richiamato partecipanti da diverse zone d’Italia. Speriamo che quest’anno il numero cresca ancora sia per questa, sia per le altre gare. La classifica finale sarà importante, ma il nostro obiettivo primario è quello di soddisfare i podisti anche dal punto di vista ambientale e della convivialità, nello spirito proprio dell’ultramaratona”.