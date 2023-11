Arsenal, Arteta contro il Var: la FA apre un fascicolo

La Football Association apre un fascicolo sulle dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta nel post gara della sconfitta contro il Newcastle. L’allenatore aveva definito la decisione del Var di non annullare il gol di Anthony Gordon al St James’ Park “una vergogna assoluta, imbarazzante”. Una dichiarazione della FA recita: “Mikel Arteta è stato accusato di violazione della regola FA E3.1 in seguito ai commenti che ha fatto nelle interviste ai media dopo la partita di Premier League dell’Arsenal contro il Newcastle United sabato 4 novembre. I suoi commenti si sostiene costituiscano una cattiva condotta in quanto sono offensivi nei confronti degli ufficiali di gara e/o dannosi per il gioco e/o portano discredito al gioco”.

Nell’azione in questione il Var aveva effettuato un triplo controllo per vedere se la palla fosse andata fuori prima del cross di Joe Willock, se Joelinton avesse commesso fallo sul difensore dell’Arsenal Gabriel e se Gordon fosse in fuorigioco. Arteta non aveva nascosto il suo disappunto: “Bisogna parlare di come diavolo hanno convalidato questo gol? Incredibile. Mi sento in imbarazzo. Ora devo venire qui e cercare di difendere il club e chiedere aiuto, per favore, perché è una vergogna assoluta che questo gol sia consentito. Una vergogna assoluta”. Parlando a Match Officials Mic’d Up, un programma della Premier League Productions che analizza le decisioni del Var degli ultimi mesi, il numero 1 dei fischietti inglesi, Howard Webb aveva promosso la prestazione degli arbitri, sia al var che sul campo.