Atp Finals 2023, Rune: “Sinner ha giocato liberamente. Djokovic è ancora favorito”

Holger Rune cade a Torino. Jannik Sinner chiude 6-2 5-7 6-4 e sancisce l’eliminazione del 20enne danese dalle Atp Finals. E secondo Rune la pressione ha giocato un ruolo decisivo: “Naturalmente è chiaro che Jannik ha giocato molto liberamente. Non aveva assolutamente niente da perdere in questo match. Come ho detto, penso che ci fosse molta pressione sulle mie spalle. Ho cercato di affrontarla nel migliore dei modi, nel migliore possibile”, spiega. “Auguro buona fortuna al resto dei giocatori per questo evento. Sarà emozionante vedere chi alzerà il trofeo. Per me Novak è ancora il favorito. Jannik o Daniil e chiunque si qualificherà secondo nell’altro girone… avranno tutti una buona opportunità. Sarà bello da vedere. Da parte mia, mi riposerò un po’ e inizierò la mia preseason”, aggiunge. E non manca qualche rimpianto: “Ho avuto una buona stagione. Quando finisci tra i primi otto al mondo puoi essere orgoglioso di quello che hai fatto. Ma penso che avrei potuto fare meglio sotto alcuni aspetti”.