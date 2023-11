Bob, Coppa del Mondo: Baumgartner e Mircea quarti nella tappa d’apertura a Pechino

di Mattia Zucchiatti 17

Un podio sfiorato e un risultato da incorniciare. Patrick Baumgartner e il frenatore Robert Mircea chiudono al quarto posto la prima tappa di Pechino nel bob a due in Coppa del Mondo. Sul circuito olimpico di Yanqing, in Cina, dopo il quinto posto nella prima manche, la coppia azzurra è giunta al traguardo con un ritardo di 1″54 dai vincitori tedeschi Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, che hanno completato le due manches con il tempo di 1’58″64, davanti ai connazionali Francesco Friedrich e Alexander Schueller, giunti con un distacco di 62 centesimi, mentre gli svizzeri Michael Voigt e Sandro Michel hanno completato il podio al terzo posto, in ritardo di 90 centesimi.

Si tratta della miglior prestazione in carriera nel due per Baumgartner. Ora occhi puntati sul bob a quattro, che prevede due gare sabato 18 e domenica 19 novembre, in entrambe le occasioni alle ore 11 italiane. Intanto, la soddisfazione emerge dal gruppo diretto da Maurizio Oioli. “Una seconda manche bellissima, con qualche centesimo perduto in partenza che si può migliorare, i progressi sono evidenti, speriamo di continuare in questo modo. Siamo soddisfatti, era molto tempo che nel due non andavamo così forte”, il commento di Oioli. E Baumgartner segue a ruota: “Questo è un piazzamento molto bello, siamo andati a tutta e speriamo di farlo anche nei prossimi giorni, sicuramente siamo lì a giocarcela”.