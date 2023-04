Arsenal, Arteta: “Contro il Liverpool è una grande opportunità”

L’Arsenal è pronto ad affrontare il Liverpool nella 30esima giornata della Premier League, match in programma domani alle ore 17.30. “Non puoi allenare i tuoi giocatori per lo zoo e poi andare nella giungla domenica – ha dichiarato Mikel Arteta in conferenza stampa – Devi esporti, devi preparare i giocatori a queste gare, devi prepararli per capire a cosa andranno incontro. Sappiamo di avere una grande opportunità, possiamo andare ad Anfield e fare ciò che non abbiamo fatto da parecchi anni”.