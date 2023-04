Lecce-Napoli 1-2, Corsport: “Rissa sfiorata in tribuna per il figlio di De Laurentiis”

Altissima tensione in tribuna al “Via del Mare” durante Lecce-Napoli, anticipo di Serie A andato in scena ieri sera con la vittoria dei partenopei per 2-1. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Edoardo De Laurentiis sarebbe arrivato quasi alle mani con un manipolo di tifosi salentini. Il figlio del presidente del Napoli sarebbe stato aggredito verbalmente in tribuna e una volta provocato avrebbe reagito, con la situazione che è quasi sfociata in un vero e proprio contatto fisico. Ad aggravare la situazione e probabilmente a scatenare il tutto ha contribuito il fatto che la famiglia De Laurentiis sia anche proprietaria del Bari, club che è acerrimo rivale del Lecce.