Formazioni ufficiali Manchester United-Everton, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Everton, match valido per la 30esima giornata della Premier League 2022/2023. I padroni di casa sono reduci dal successo contro il Brentford e sono obbligati a vincere per non mettere a rischio l’Europa. Appuntamento oggi alle ore 13.30. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester United:

Everton: