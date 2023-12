Tennis, Moya: “Nadal pronto a provarci. Percorso molto duro, all’inizio non migliorava”

“La partenza è stata molto dura, ovviamente. A volte sembrava difficile perché non stava migliorando. A poco a poco, siamo riusciti a progredire, i problemi sono stati gradualmente risolti e ora Rafa è praticamente pronto ad andare in Australia e provarci”. Carlos Moya, allenatore di Rafa Nadal, in una intervista sul sito dell’Atp fa il punto sull’imminente rientro in campo del campione spagnolo dopo un anno fuori dai campi.

Moya e Nadal sono rientrati dal Kuwait, dove si sono allenati per alcuni giorni con Arthur Fils, e stanno rifinendo la preparazione prima di dirigersi verso Brisbane. “Rafa ha avuto un’operazione più complicata di quanto ci si aspettasse – spiega Moya – Una volta che l’hanno aperto e visto cosa c’era, era più delicato di quanto avessero pensato. Non è che non avesse esami e scansioni ma sembra che non avessero una buona idea del problema; e il periodo di recupero è stato più lungo del previsto. Dopo l’operazione per un mese e mezzo non ci siamo visti, perché è andato in vacanza. Si stava disintossicando il più possibile. Poi, alla fine di agosto, abbiamo iniziato ad allenarci, ma con molta leggerezza. Facevamo due giorni a settimana, venti minuti. Era una progressione molto lenta. A volte facevamo un passo indietro, poi tornavamo…”.