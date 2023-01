Australian Open 2023, Azarenka: “Sconfitta dura da digerire, Rybakina gran giocatrice”

Victoria Azarenka ha parlato in conferenza stampa dopo il ko in semifinale all’Australian Open 2023 per mano di Elena Rybakina: “È una sconfitta difficile da digerire perché ho avuto delle opportunità ma non ho saputo approfittarne. Non posso dire di essere felice di come ho giocato, ma sono orgogliosa di me stessa per aver lottato nonostante il mio tennis sia mancato nei momenti importanti. Ho bisogno di un paio d’ora per metabolizzare questo risultato“.

“È stata semplicemente una giornata no, ma sono ancora più motivata a fare meglio la prossima volta – ha proseguito la bielorussa – Lei serve bene e ha trovato molti vincenti. Io ho invece ho letto male molte palle, non ero concentrata sul da farsi“. Infine, su Rybakina: “Gran giocatrice con armi notevoli. Se migliora sotto un paio di punti di vista può crescere ancora. Nel corso dell’anno è stata poco continua, ma sono curiosa di vedere dove sarà tra cinque anni“.