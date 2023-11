Brasile-Argentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Brasile-Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Certamente il match più atteso tra le due superpotenze della Conmebol. L’Argentina arriva dalla sconfitta subita contro l’Uruguay, ma è pur vero che si è trattato del primo stop dopo quattro successi consecutivi. Decisamente più complicata la situazione della formazione verdeoro, che finora ha conquistato sette punti in cinque giornate e siede in quinta posizione in classifica, senza vittorie da tre turni. La sfida è in programma nella notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre all’01:30. Non è prevista copertura tv o streaming in Italia del match.