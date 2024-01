Arabia Saudita, solo 0-0 per Mancini in amichevole contro la Palestina

L’Arabia Saudita non va oltre uno scialbo 0-0 in un’amichevole pre-Coppa d’Asia contro la Palestina. La sfida, giocata nel campo neutro dell’Al Janoub Stadium, in Qatar, è stata tutto fuorché entusiasmante e per il ct Roberto Mancini continuano i problemi da quando è stato nominato alla guida della selezione mediorientale. Per l’ex commissario tecnico della Nazionale bilancio di tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi in questi primi mesi dalla nomina.