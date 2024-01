Napoli, l’agente di Kvaratskhelia: “Tante big lo osservano, ma dipende tutto da De Laurentiis”

Il contratto di Khvicha Kvaratskhelia è in scadenza nel lontano 2027, ma il talento messo in mostra dall’attaccante georgiano nel corso della sua esperienza a Napoli certamente ha portato l’interesse di diversi big clubs d’Europa. “Chi conosce il calcio sa che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real Madrid? Ho avuto contatti su di lui con tanti club, ma dobbiamo vedere se De Laurentiis lo lascerà andare”. A parlare è Mamuka Jugeli, agente dell’esterno offensivo del Napoli, in un’intervista con la testata georgiana ‘First Channel’. “Ci sono – ha spiegato, parlando delle squadre interessate a Kvaratskhelia – anche Barcellona e Manchester United, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Se mi aspettavo che diventasse il migliore della Serie A alla sua prima stagione? Ero sicuro che avrebbe giocato bene, ma né io né suo padre potevamo immaginare che sarebbe diventato il migliore. Lui continuava a dirci ‘guarda cosa farò'”.

Jugeli ha parlato anche del compagno di reparto del suo calciatore: “Osimhen? Ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, in estate andrà a giocare in Arabia Saudita. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro”.