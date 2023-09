Arabia Saudita, principe Bin Salman: “Sportswashing? Abbiamo aumentato il nostro Pil, continueremo”

Il principe saudita Mohammed Bin Salman risponde in un’intervista a Fox News alle accuse di sportswashing, difendendo la strategia di investimenti massicci nello sport da parte dell’Arabia Saudita, paese nell’occhio del ciclone per quanto riguarda i diritti civili: “Se lo sportswashing aumenta il nostro prodotto interno lordo di un 1%, allora continueremo con lo sportswashing. Non mi interessa, abbiamo ottenuto l’1% di crescita del Pil grazie agli investimenti nello sport, e ora puntiamo ad un altro 1.5%. Chiamatela come volete, ma noi continueremo per questa strada”.