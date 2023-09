Salernitana-Frosinone, Iervolino: “San Matteo ci deve guardare, partita importante”

“Uno non vuole essere blasfemo però un po’ San Matteo ci deve guardare perché queste due partite sono importanti. Devo dire che domani è una partita per noi fondamentale, spartiacque. Perché il Frosinone è una diretta concorrente che sta facendo benissimo, ha fatto tanti punti. Noi purtroppo non siamo partiti come volevamo però ce la metteremo tutta. Ho sentito Sousa, la squadra si è allenata bene ed è molto fiducioso”. Lo ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, nel giorno della festa del santo patrono della città, alla vigilia della sfida contro il Frosinone: “Abbiamo fatto appena quattro partite, quindi nessun allarmismo. Certo non è andata proprio bene come volevamo soprattutto a Lecce. Poi con il Torino purtroppo gli episodi ci hanno condizionato. Ora, però, abbiamo due partite fondamentali con Frosinone ed Empoli. Tireremo le somme almeno dopo nove partite, quindi dopo un quarto di campionato. Oggi è troppo presto però siamo fiduciosi”.