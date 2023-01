Highlights e gol Al Nassr-Al Ettifaq 1-0, Saudi Pro League 2022/2023 (VIDEO)

Gara non molto intensa a Riyad tra Al Nassr e Al-Ettifaq che termina con una vittoria casalinga per 1-0 nella gara di Saudi Pro League 2022/2023. Match che si sblocca al minuto 31′, grazie alla decisiva rete di Anderson Talisca, su assist di Abudlmajeed Al Sulaiheem, che regala vittoria e 3 punti ai padroni di casa. Niente gol quindi per Cristiano Ronaldo, all’esordio con la sua nuova squadra. Ecco gli highlights del match.