Tutto pronto per un nuovo, attesissimo appuntamento con le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Oggi, venerdì 6 dicembre, si parte alle 20:00, come di consueto. Spazio prima al lotto e quindi alle cinquine vincenti di ciascuna ruota, cioè le dieci locali e quella Nazionale, del Lotto. Successivamente, sarà il momento più ricco, quello del Superenalotto e del sestetto vincente del concorso di stasera, inclusi il numero Jolly e il numero Superstar. Infine aspetteremo l’ufficialità delle vincite e delle quote: il montepremi del ‘6’ sta crescendo e gli italiani sognano. Quali saranno le quote? Scopriamolo dalle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.

ESTRAZIONE LOTTO LIVE 6 DICEMBRE

BARI 9 46 16 21 73

CAGLIARI 22 72 34 35 23

FIRENZE 56 57 22 67 39

GENOVA 24 62 16 5 83

MILANO 23 17 39 66 38

NAPOLI 69 39 7 71 12

PALERMO 41 15 74 39 14

ROMA 61 33 54 85 87

TORINO 85 27 73 60 35

VENEZIA 24 13 3 57 33

NAZIONALE 87 27 65 86 19

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO LIVE 6 DICEMBRE

COMBINAZIONE VINCENTE

21 48 71 67 60 61

NUMERO JOLLY

86

NUMERO SUPERSTAR

22

QUOTE E VINCITE LIVE 6 DICEMBRE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 4 € 32.363,50

punti 4 258 € 514,46

punti 3 10.930 € 36,39

punti 2 190.216 € 6,48