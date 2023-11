Arabia Saudita, a febbraio “The Last Dance”: torneo triangolare con Messi e Cristiano Ronaldo

Nel febbraio prossima a Riyad andrà in scena un torneo triangolare in cui prenderanno parte l’Al-Nassr e l’Inter Miami. A completare il quadro delle partecipanti sarà un altro club saudita, l’Al Hilal di Neymar e Milinkovic Savic. L’evento è già stato ribattezzato dagli organizzatori “The Last Dance” perché forse sarà l’ultima opportunità di vedere, su un campo di calcio, Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Le date esatte del torneo verranno comunicate in seguito. Nell’evento è coinvolto anche Riyadh Season, attuale sponsor della Roma. Intanto sempre nella capitale saudita è stato inaugurato un museo di Cristiano Ronaldo, con le foto dei momenti più significativi della carriera e le repliche di tutti i trofei conquistati dall’asso portoghese, del quale c’è anche una statua a grandezza naturale, con la divisa dell’Al Nassr.