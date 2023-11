Stadio Milano, Abodi: “Mi auguro che San Siro si possa adattare al futuro”

“Nuovi stadi a Milano? Registro positivamente che il progetto del Milan va avanti, l’Inter ha la sua progettualità, su San Siro c’è una volontà del Comune di recuperare una agibilità progettuale che non sia soltanto legata al vincolo posto su questa infrastruttura, dalle caratteristiche affascinanti, un’infrastruttura meravigliosa. Mi auguro che si possa adattare anche al futuro e non solo che possa ricordare i trionfi del passato”. Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenuto al Dla Piper Sport Forum “La nuova sfida del calcio” a San Siro, parlando proprio del futuro dello stadio del Milan e dell’Inter con i progetti delle due squadre di andare altrove: “Il problema indubbiamente c’è, ma mi fermo qui per il rispetto di ciò che sta facendo l’amministrazione comunale che è il primo soggetto interessato. Da Ministro mi preoccupo soltanto, ma è una preoccupazione che non esiste, che la cerimonia d’apertura si possa effettuare qui nelle modalità che abbiamo deciso”.