Juventus, lo Stadium canta: “Lukaku non lo vogliamo”. Poi Vlahovic segna nel test in famiglia

Non poteva che essere Dusan Vlahovic ad aprire le marcature nell’amichevole tra la Juventus e la Next Gen che si sta giocando all’Allianz Stadium. L’equilibrio è caduto dopo un quarto d’ora, quando il serbo ha segnato da calcio di rigore. Esultanza ad indicare i tifosi, e tifosi che ricambiano urlando il suo cognome con l’aiuto dello speaker. Pochi fan allo Stadium, solo 20mila quelli che hanno potuto accedere allo stadio, ma molto vocali. Poco prima dell’inizio del match infatti, gli stessi hanno intonato altri cori, questa volta contro l’eventuale arrivo di Romelu Lukaku. “Lukaku non lo vogliamo” è la voce dello Stadium, e Vlahovic….sembra essere d’accordo, perché poco dopo il serbo ha segnato una doppietta, direttamente su calcio di punizione.