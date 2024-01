Almeria furioso dopo il ko con polemiche col Real Madrid: “Noi derubati, hanno deciso di farci perdere”

Si scatenano sempre più le polemiche dopo la vittoria del Real Madrid contro l’Almeria. Gli andalusi, infatti, hanno perso 3-2 in casa del Real con il gol del ko incassato al 99′ da Dani Carvajal. Due reti annullate, fra cui quella del 3-1 che avrebbe consentito all’Almeria di chiudere i giochi. Fa discutere anche la rete convalidata a Vinicius, nonostante i forti dubbi per un possibile tocco del braccio del brasiliano. Non solo i tifosi sono infuriati, ma anche i giocatori stessi dell’Almeria, che puntano il dito contro gli arbitri e contro gli avversari.

“Oggi ci hanno derubato – ha detto a caldo Gonzalo Melero -. Mi dà fastidio dirlo, ma quest’anno ci sono già state diverse situazioni. Oggi è stato superato ogni limite, è stato incredibile. Non si poteva fare di più per vincere la partita… Tante interpretazioni, come il gol di mano (del 2-2 di Vinicius, ndr): o è fallo di mano, oppure non lo è, ma non bisogna mai andare al VAR. Non puoi proprio“. “Abbiamo giocato una grande partita, passando in vantaggio, ma qualcuno ha deciso che non potevamo vincere, che non poteva finire così. Nient’altro” gli fa eco il compagno di squadra Marc Pubill ai microfoni di DAZN.

