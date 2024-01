Liga 2023/2024: il Real Madrid ribalta l’Almeria nel recupero, ma polemiche Var infinite

Il Real Madrid ribalta l’Almeria al 100′ ma lo fa tra infinite polemiche Var. I blancos, che erano finiti sotto di due gol contro l’Almeria ultima e senza mai ancora una vittoria in Liga, riescono a sistemare le cose nel secondo tempo, non senza però almeno due clamorosi episodi arbitrali, controversi e soprattutto favorevoli. Un successo fondamentale per tornare in testa alla classifica mettendo così pressione al Girona che giocherà stasera, ferma a 5 punti, ma più viva che mai, la formazione andalusa, che può recriminare tantissimo.

Succede di tutto al Bernabeu fin dal primo tempo, ma soprattutto fin dal primo minuto, quando l’Almeria, squadra senza vittorie all’attivo e all’ultimo posto in classifica, la sblocca con Ramazani su assist di Robertone. Inizio shock per i blancos, reduci peraltro dall’eliminazione in Copa del Rey per mano dei cugini dell’Atletico, ma non procede certo meglio nel corso della prima frazione, visto che poco prima dell’intervallo Gonzalez fa 0-2 e gela lo stadio. Nella ripresa tutt’altro spirito per le merengues, anche se c’è tanta confusione. I frutti però arrivano presto: Bellingham protagonista prima con la trasformazione di un rigore concesso per fallo di mani sul tiro di Joselu, poi nella propria area, quando gli andalusi avevano subito dopo segnato per il clamoroso 1-3 con Arribas, annullato però col Var per un intervento irregolare, anche se molto dubbio, a inizio azione ai danni dell’inglese. Var ancora protagonista e ancora a favore – non senza polemiche – dei padroni di casa al 70′, quando Vinicius segna con quello che sembra un tocco di mano, ma per gli arbitri al monitor è spalla e l’arbitro cambia idea dopo on field review convalidando il 2-2 tra le proteste furibonde dei biancorossi di Gaizka Garitano. Nel finale è assalto blancos: arriva il 3-2 con Bellingham ma viene annullato per fuorigioco, poi al nono degli undici minuti di recupero Carvajal con un inserimento sul secondo palo completa la rimonta e fa esplodere lo stadio.