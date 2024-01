Almere City-Fortuna Sittard rinviata: campo ghiacciato, ecco cosa succede con le scommesse

Il match tra Almere City e Fortuna Sittard, valevole per la diciottesima giornata del massimo campionato olandese, è stata rinviata a data da destinarsi. Infatti il terreno di gioco è ghiacciato e non ci sarebbero le condizioni di sicurezza per far svolgere l’incontro. La partita doveva cominciare alle ore 21:00, ma è stata prima ritardata e poi definitivamente rinviata.

Per quel che riguarda le scommesse: la quota verrà definitiva VOID visto che non si è giocato neanche un minuto, a meno che non venga recuperata nelle prossime 72 ore. In quel caso la quota sarebbe valida.