Ciclismo, Tour Down Under 2024: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo del Tour Down Under 2024, corsa australiana che apre la nuova stagione del World Tour del ciclismo su strada. Grande attesa per le sei tappe previste tra martedì 16 e domenica 21 gennaio, con diversi big che hanno scelto l’Australia per dare il via alla loro annata che si preannuncia ricchissima di grandi appuntamenti. Per l’Italia occhi puntati su Filippo Ganna, ma al via ci saranno anche altri campioni come Julian Alaphilippe, Simon Yates, Caleb Ewan e tanti altri. Il percorso non dovrebbe essere molto selettivo, con la penultima tappa che presenterà il tradizionale arrivo di Willunga Hill dove probabilmente si deciderà la corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

TV E STREAMING – Il Tour Down Under 2024 non sarà trasmesso in diretta tv, ma gli appassionati potranno seguire la corsa in tempo reale grazie alla diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport.it. Sportface vi racconterà questo primo appuntamento del World Tour giorno dopo giorno con classifiche, resoconti e molto altro ancora.

TOUR DOWN UNDER 2024, IL CALENDARIO DELLE TAPPE (orari italiani)

Prima tappa, martedì 16 gennaio

Tanunda – Tanunda, 144 km

Partenza: ore 2:10 Arrivo: ore 5:50 circa

Seconda tappa, mercoledì 17 gennaio

Norwood – Lobethal, 141.6 km

Partenza: ore 2:10 Arrivo: ore 5:50 circa

Terza tappa, giovedì 18 gennaio

Tea Tree Gully – Campbelltown, 145.3 km

Partenza: ore 2:10 Arrivo: ore 5:50 circa

Quarta tappa, venerdì 19 gennaio

Murray Bridge – Port Elliot, 136.2 km

Partenza: ore 2:10 Arrivo: ore 5:50 circa

Quinta tappa, sabato 20 gennaio

Christies Beach – Willunga Hill, 129.3 km

Partenza: ore 2:10 Arrivo: ore 5:30 circa

Sesta tappa, domenica 21 gennaio

Unley – Mount Lofty, 128.2 km

Partenza: ore 2:10 Arrivo: ore 5:30