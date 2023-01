Al Nassr, Ronaldo già protagonista. Garcia: “La sua presenza è qualcosa di straordinario”

Cristiano Ronaldo è già diventato protagonista all‘Al Nassr, nonostante non sia ancora sceso in campo. All’attaccante portoghese sono già stati dedicati cori e striscioni allo stadio, e il numero delle vendite delle maglie col sue nome sulle spalle procede a ritmo spedito. Dopo il match di ieri contro l’Al Khaleej, il tecnico Rudi Garcia ha dedicato qualche parola al nuovo arrivato: “Capisco che la vostra attenzione sia su di lui, ma io sono qui per commentare la gara e quindi risponderò soltanto a una domanda. La presenza di una leggenda come Cristiano è qualcosa di straordinario e di grande valore per il calcio dell’Arabia Saudita e per tutto il paese. Lavoreremo per farlo ambientare velocemente e per metterlo nelle condizioni di dimostrare il suo valore e dare gioie ai nostri tifosi”.