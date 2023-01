Rally Dakar 2023, risultati e classifica prima tappa: Brabec vince tra le moto, Sainz Sr. prevale tra le auto

Cambia il risultato della prima tappa della Dakar. Primo al traguardo era stato l’australiano Daniel Sanders tra le moto, nella tappa di 367 km. Il pilota della Red Bull GasGas Factory Racing è stato protagonista di una super rimonta ai danni dello statunitense Mason Kline, che è lentamente calato dopo un ottimo avvio ed ha chiuso addirittura settimo. A fine tappa però, lo stesso è stato penalizzato di due minuti, ed è quindi retrocesso in classifica. La vittoria è andata quindi all’americano Ricky Brabec (Honda) poiché, così come Sanders, anche il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e lo spagnolo Joan Barreda (Honda) sono stati sanzionati per non aver tenuto conto dei limiti di velocità indicati nel roadbook. Secondo posto quindi per l’argentino Kevin Benavides (KTM) e all’americano Mason Klein (KTM). La notizia del giorno è però il ritiro di Sam Sunderland, vincitore dell’ultima edizione della Dakar. Per lui una terribile caduta al 52° km, che l’ha costretto al ricovero in ospedale per una botta alla schiena e di conseguenza al forfait. Per fortuna non sembrerebbe aver subito gravi conseguenze.

CLASSIFICA MOTO

Brabec (Honda) 04:14:10 Benavides (KTM) + 00:19 Price (KTM) + 00:39 Barreda (Honda) + 00:45 Sanders (GASGAS) + 00:45 Klein (KTM) + 01:14 Quintanilla (Honda) + 02:07 Van Beveren (Honda) + 04:17 Howes (Husqvarna) + 05:12 Rodrigues (Hero) + 07:10

CLASSIFICA AUTO