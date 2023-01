Salto con gli sci, Garmisch 2022: Granerud trionfa dal trampolino HS142, Insam e Cecon subito fuori

Halvor Egner Granerud trionfa anche nella gara dal trampolino HS142 nella tappa di coppa del mondo di salto con gli sci di Garmisch 2022. Il norvegese comincia bene nel nuovo anno e prosegue nel suo momento d’oro: con il punteggio di 303.7 sbaraglia la concorrenza e si aggiudica questo appuntamento tedesco. Alle sue spalle il forte sloveno Anze Lanisek, attardato di oltre sei punti, e il polacco Dawid Kubacki, protagonista di un ottimo primo salto e di un secondo leggermente al di sotto delle sue potenzialità. Non benissimo, come ormai accade sovente in questa stagione, il padrone di casa Karl Geiger, undicesimo, mentre il giapponese Ryoyu Kobayashi è soltanto diciannovesimo.

Vanno fuori dopo il primo salto i due italiani che si erano qualificati ieri. Niente top-30 e secondo salto per Alex Insam, che chiude al quarantaduesimo posto, più attardato Francesco Cecon quarantaseiesimo. Entrambi sotto i cento punti, decisamente troppo poco per una gara come questa per sperare di andare avanti.