Al Nassr, delusione Cristiano Ronaldo: sconfitta e eliminazione dalla King Cup

Continuano le sconfitte per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La squadra è stata quest’oggi sconfitta per 1-0 dall’Al Wahda, quartultima in campionato, pur giocando ben 37 minuti in superiorità numerica. Decisiva la rete di Beauguel che elimina la formazione di Jelicic in semifinale di King Cup. Anche questa volta il portoghese non ha sfoggiato una prestazione degna di nota, fallendo nuovamente un gol dall’area piccola. Nervoso e a tratti davvero impacciato, ha mostrato una condizione fisica precaria.