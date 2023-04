FANTACALCIO – Atalanta-Roma, gol di Toloi o autogol di Llorente? La decisione della Lega

Dubbi al fantacalcio per il gol del 2-0 in Atalanta-Roma: si tratta di rete di Rafael Toloi o di autogol di Llorente? La decisione della Lega non è ancora definitiva ed è in arrivo a breve, intanto è chiaro come la deviazione del difensore giallorosso sia decisiva affinché il pallone entri, anche se la traiettoria è indirizzata – stando alle immagini – verso lo specchio. Per il momento, gol a Toloi, ma la decisione potrebbe cambiare con autogol Llorente.