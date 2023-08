Wta Montreal 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 8 agosto con Giorgi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 1000 di Montreal 2023 per la giornata di martedì 8 agosto. Sul cemento canadese vanno in scena gli ultimi match di primo turno ed alcuni del secondo, con l’esordio dunque di alcune teste di serie importanti quali Rybakina e Garcia. Gli occhi del tennis azzurro sono però puntati su Camila Giorgi, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni fa il suo esordio nel main draw contro la beniamina di casa Andreescu. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

COURT CENTRAL

Dalle ore 18:30 – Wozniacki vs (Q) Birrell

A seguire – Fernandez vs (Q) Stearns

Non prima dell’1.00 – (Q) Giorgi vs Andreescu

A seguire – Brady vs (3) Rybakina

COURT ROGERS

Dalle ore 17.00 – Collins vs Svitolina

A seguire – Prosecuzione Mertens vs (10) Kasatkina 4/4

A seguire – (11) Haddad Maia vs (LL) Frech

Non prima delle 22.30 – (9) Vondrousova vs Sherif

Non prima dell’1.00 – (5) Garcia vs Bouzkova

A seguire – (16) Azarenka vs Stephens

COURT 9

Dalle ore 17.00 – (15) Samsonova vs Siniakova

A seguire – Potapova vs (14) Muchova

A seguire – Kostyuk vs Zheng

A seguire – Martic vs Tsurenko

COURT 5

Dalle ore 17.00 – (Q) Parks vs Davis

A seguire – Pera vs (LL) Putintseva

A seguire – Blinkova vs Zhang