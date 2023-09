777 Partners non si ferma: vicino l’acquisto dell’Everton

La galassia 777 Partners non sembra fermarsi. La holding, già proprietaria del Genoa e di altre società nel mondo, è vicina all’acquisizione di un altro club, l’Everton, come riporta Sky Sport. Le trattative avevano subito un rallentamento, ma i contatti sono ripresi. 777 Partners è proprietaria del Genoa dal 23 settembre 2021. Inoltre, la società di Miami controlla anche l’Hertha Berlino in Germania, il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio, il Red Star FC in Francia, il Siviglia FC in Spagna e il Melbourne Victory FC in Australia. Adesso sembra tutto pronto per lo sbarco in Premier League.