Italia-Canada domani in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

L’Italia di Filippo Volandri se la vedrà contro il Canada di Frank Dancevic sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), una delle quattro sedi della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Gli azzurri vogliono iniziare nel migliore dei modi il Girone A. Il momento non è dei migliori per la nostra Nazionale, che deve fare fronte alle pesanti assenze degli acciaccati Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Non sarà della partita anche Fabio Fognini, non convocato per scelta tecnica. La squadra tricolore, dunque, si affida a tre ottimi singolaristi come Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, oltre al doppio di sicuro rendimento composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Anche la compagine nordamericana non si trova in ottime condizioni. La defezione illustre è quella di Felix Auger-Aliassime ma anche Denis Shapovalov è da valutare dopo aver saltato gli ultimi appuntamenti sul circuito per via dei problemi fisici. I nostri avversari rappresentano in ogni caso un ostacolo molto complicato vista la presenza di un uomo di grande esperienza come Vasek Pospisil, abilissimo sia in singolo sia in doppio. Proveranno a rovinare la festa all’Italia anche il giovane Gabriel Diallo e Alexis Galarneau, nomi meno noti agli appassionati ma giocatori piuttosto pericolosi in condizioni rapide.

Italia e Canada scenderanno in campo domani (mercoledì 13 settembre) con inizio fissato non prima delle ore 15.00. Il programma prevede come da tradizione i due singolari più il doppio. La copertura è affidata a Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.