Lecco, Di Nunno attacca Cellino: “Ha amici importanti, il Brescia non merita di essere in B”

In vista della sfida tra Lecco e Brescia, valevole per il campionato di Serie B 2023/2024, il presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, ha rilasciato un’intervista al Giornale di Brescia. Da persona molto diretta e senza peli sulla lingua qual è, non le ha mandato a dire ed ha puntato il dito sia contro le Rondinelle che il suo presidente: “Il Brescia non merita la Serie B. Cellino è stato furbo, visto che la Reggina aveva tutti contro e lui ha amici importanti. In passato mi ha fatto prendere una multa da 4.000 euro, tuttavia con lui non ho alcun problema“.