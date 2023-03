Calcio, esordienti: giovane invade il campo e dà un pugno a un giocatore

Brutto episodio in occasione di una gara della categoria esordienti 2006 presso lo Stadio Comunale “Astori”. Al termine di Rignanese Calcio-Floria Gafir, un ragazzo ha fatto irruzione sul terreno di gioco, spintonando alcuni calciatori della squadra ospite e sferrando un pugno in faccia a uno di essi. Il giovane ha avuto bisogno delle cure dei sanitari, riportando delle contusioni, mentre sul luogo sono intervenuti i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Cc Reggello. Attualmente sono in corso delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto.