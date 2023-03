MotoGP, GP Portogallo 2023: Alex Marquez miglior tempo nel warm up, Bagnaia settimo

Nel warm up del GP del Portogallo 2023, prima tappa del Motomondiale di MotoGP, a far segnare il miglior tempo è Alex Marquez. Sul circuito di Portimao, lo spagnolo della Ducati del team Gresini gira in 1’38″719, precedendo di 153 millesimi Fabio Quartararo e di 155 millesimi il fratello Marc. Settima piazza per Pecco Bagnaia in 1’39″071. Di seguito la classifica.

1 A. Marquez 1:38.719

2 Quartararo +0.153

3 M. Marquez +0.155

4 Martín

5 Miller

6 Oliveira

7 Bagnaia

8 Binder

9 Bezzecchi

10 A. Espargaró

11 Nakagami

12 Rins

13 Marini

14 R. Fernández

15 Morbidelli

16 Mir