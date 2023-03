Maratona Rimini 2023 in tv: data, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Rimini 2023, corsa di running in programma domenica 26 marzo. Tutto pronto per la questa ottava edizione della Rimini Marathon. I numerosi atleti al via partiranno all’ombra dell’arco di Augusto, dove è fissato anche il traguardo. Il percorso attraversa il centro storico della città, toccando la zona del porto e del Parco del Mare fino a Miramare, per poi arrivare a Riccione e Misano e rientrare nel territorio riminese con il chilometro finale immerso nella storia, dal ponte di Tiberio fino all’Arco d’Augusto. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 di domenica 26 marzo. Di seguito le informazioni per seguire la Rimini Marathon e il programma completo di giornata con gli orari della classica 42 km, ma anche delle altre corse previste.

ATLETICA, PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La Maratona di Rimini 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.

PROGRAMMA DOMENICA 26 MARZO

Dalle ore 9.30

Maratona 42 km

Mezza maratona 21 km

Mezza maratona 20 km (non agonistica)

Family Run 7 km