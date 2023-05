Empoli, Corsi su Vicario e Parisi: “Giocatori completi, sono pronti per giocare in una big”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato al Messaggero, facendo il punto sul calciomercato: “Con i ragazzi più giovani non vogliamo intavolare alcuna trattativa. Con giocatori come Vicario o Parisi invece è diverso. Loro sono già completi e pronti per una big, sicuramente hanno il loro mercato“. Infine, su Akpa Akpro che potrebbe restare a Empoli dopo il prestito dalla Lazio in questa stagione: “Si è calato alla grande nella nostra mentalità, ci è piaciuto molto. Parleremo con lui a breve“.