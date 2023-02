Youth League 2022/2023, calci di rigore fatali per la Juventus: è il Genk a passare agli ottavi

Pomeriggio amarissimo per la Juventus in Youth League: i bianconeri, costretti a giocare l’ultima mezz’ora in 9 contro 11 causa le espulsioni di Della Valle e Boende, riescono a bloccare il Genk sullo 0-0 dopo una gara giocata con personalità, poi cedono per 4-3 dopo i calci di rigore. Fatale l’errore di Yildiz e il team belga di qualifica per gli ottavi di finale della competizione europea giovanile, eliminando i ragazzi di Montero ai play-off. Tanti rimpianti per la Juventus, che aveva giocato meglio nonostante la doppia inferiorità numerica ed era andata più volte vicina al gol, in particolare con il subentrato Anghelé, autore di una fantastica conclusione a giro che si è stampata sul palo.